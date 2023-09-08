رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أحمد الطاهري: البعض يريد تزييف الحقائق وتغيير التاريخ مع اقتراب ذكرى نصر أكتوبر

كتب:

منتصر سليمان
10:28 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن الهجوم على أشرف مروان أو التشكيك فيه مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر يأتي بهدف تغيير حقائق وتغيير تاريخ وانتزاع حقائق تاريخية.

أكتوبر تعبر عن حقيقة مصر

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن البعض يريد أن يوهم نفسه بانتصارات لم تتحقق وانتصارات زائفة، لأن أكتوبر تعبر عن حقيقة مصر وحقيقة الأمة المصرية، التي من المستحيل أن يراهن أحد على فشلها مهما واجهت من تحديات.

وتابع رئيس تحرير مجلة روزاليوسف: «كل واحد يفكر ويشوف إزاي كلنا نقدر نحتفل بصدق ونحتفي بصدق بذكرى مرور 50 سنة على حرب أكتوبر، هذه الذكرى مش هنشوفها مرة أخرى خلال 50 سنة تانية، هذه الذكرى تأتي الآن ونحن في أمس الحاجة لاستعادة الانضباط في الشعور القومي تجاه ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات.»

اقرأ المزيد:

أحمد الطاهري يدعو المصريين لقراءة توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

أحمد الطاهري يعلن أسماء التعيينات الجديدة بقطاع القنوات الإخبارية

أحمد الطاهري: المصريون «ملوك الشغلانة» في صناعة الإعلام

أحمد الطاهري: تغييرات القيادات في الشركة المتحدة هدفها تمكين المرأة والشباب

أحمد الطاهري يهنئ محمود مسلم لرئاسته قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة
بقلم منتصر سليمان