نيجيريا تغرق في الظلام بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء.. ماذا يحدث؟

أعلنت شركات الكهرباء في نيجيريا حدوث انهيار في النظام الكهربائي الداخلي للبلاد، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته قناة «إكسترا نيوز».

انخفاض إمدادات الكهرباء بنسبة 93.5%

أفادت وسائل إعلام محلية في نيجيريا بأن إمدادات الكهرباء قد انخفضت بنسبة 93.5% إلى 273 ميجاوات في الساعات الأولى من اليوم، مقارنة بالمستوى المسجل في يوم الاثنين الماضي البالغ 4182 ميجاوات، ويعزى هذا الانخفاض إلى انهيار النظام الكهربائي بالكامل نتيجة لتعطل المعدات أو اضطراب الشبكة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن الأسر والشركات في نيجيريا يقومون حاليًا بتوليد الطاقة المستقلة الخاصة بهم بتكاليف أعلى، نظرًا إلى ارتفاع سعر النفط في مختلف مناطق البلاد.