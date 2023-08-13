قتلى بالعشرات في نيجيريا والكونغو بسبب انهيارات وهجوم إرهابي

شهدت نيجيريا وجهمورية الكونغو الديمقراطية الواقعتين غرب ووسط قارة إفريقيا، خلال الساعات القليلة الماضية، مصرع 24 شخصا وإصابة 30 آخرين، في حادثي انهيار مسجد في الأولى وهجوم إرهابي في الثانية.

وأسفر انهيار «مسجد زاريا» المركزي في «ولاية كادونا» شمال غرب يالبلاد، أثناء صلاة عصر أمس الأول الجمعة، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، فيما نشرت وسائل إعلام رسمية في نيجيريا، مقاطع مصورة للمسجد الذي كان مكتظا بالمصلين.

من جهتها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى وجود المئات من المصلين بالمبنى.

UPDATED: Eight persons have died and seven others were injured when a mosque collapsed in Zaria Local Government Area of Kaduna State on Friday. pic.twitter.com/6J132fDQMF — Channels Television (@channelstv) August 11, 2023

وخلال العام الماضي 2022، شهدت نيجيريا أكثر من 10 حالات مشابهة في البلاد، فيما أمر حاكم كادونا أوبا ساني، بإجراء تحقيق فوري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

VIDEO: 5 Dead, 7 Injured As Zaria Central Mosque Collapses On Worshipers https://t.co/ltPymXOxSN pic.twitter.com/hEj8QsYFi5 — LEADERSHIP NEWS (@LeadershipNGA) August 11, 2023

مقتل 14 شخصا على الأقل جراء هجوم جنوب غرب جمهورية الكونغو

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، الواقعة وسط قارة إفريقيا، لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم في حصيلة غير نهائية، جراء هجوم دموي بطلقات نارية أو بضربات سواطير، استهدف «قرية إيبونجي» الواقعة في جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع أنجولا.

وحمل أحد كوادر المجتمع المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيمفوريان كوينجو، المسؤولية إلى مجموعة «موبوندو المسلحة» التي نشأت بإقليم «ماي ندومبي» في العام الماضي 2022، وفقا لما ذكره شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.