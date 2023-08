قتلى بالعشرات في نيجيريا والكونغو بسبب انهيارات وهجوم إرهابي

شهدت نيجيريا وجهمورية الكونغو الديمقراطية الواقعتين غرب ووسط قارة إفريقيا، خلال الساعات القليلة الماضية، مصرع 24 شخصا وإصابة 30 آخرين، في حادثي انهيار مسجد في الأولى وهجوم إرهابي في الثانية.

وأسفر انهيار «مسجد زاريا» المركزي في «ولاية كادونا» شمال غرب يالبلاد، أثناء صلاة عصر أمس الأول الجمعة، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، فيما نشرت وسائل إعلام رسمية في نيجيريا، مقاطع مصورة للمسجد الذي كان مكتظا بالمصلين.

من جهتها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية، إلى وجود المئات من المصلين بالمبنى.

