التحالف الوطني: «راعي مصر» تقدم خدمات طبية لأهالي الوسطى ببني سويف

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، قافلة أسبوع الخير في محافظة بني سويف، وتحديدا في مركز الوسطى، من خلال مؤسسة «راعي مصر».

وقالت سمر محمد، منسق فريق شمال بني سويف بمؤسسة راعي مصر، إن القافلة تستهدف القرى الأكثر احتياجا والبعيدة عن الخدمات الطبية المتكاملة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سمر حسين، أخصائي روماتيزم ومناعة، إن القافلة تتضمن تخصصات طبية ليست منتشرة في كل القرى كالمناعة والروماتيزم، وتخدم محدودي الدخل مع العلاج المجاني.

يأتي ذلك بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف وهي (جمعية مصطفي محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الاورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – اسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة - جمعية رعاية مرضي الكبد ) وبمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.