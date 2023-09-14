مفاجأة «كابيتانو مصر».. اختيار أفضل 10 لاعبين للاحتراف شهرا بالدوري الإسباني

أعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، مفاجأة في الحلقة الأولى من الموسم الثانية لبرنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الموسم الأول

وتخص مفاجأة «كابيتانو مصر» 50 لاعبًا من المشاركين في الموسم الأول من البرنامج، وسيتم تقسيمهم على 4 فرق لخوض مباراتين، تحت أعين رؤساء قطاعات الناشئين، وسماسرة اللاعبين وبعض المدربين من أهم أندية الدوري الإسباني، ومنهم سيلتا فيجو وريال بيتيس.

تجربة احترافية

ومن بين النجوم المشاركين في الموسم الأول من «كابيتانو مصر»، سيتم اختيار أفضل 10 لاعبين لخوض تجربة احترافية لمدة شهر في الدوري الإسباني.