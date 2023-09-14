نائب رئيس جامعة الأزهر: سيدنا النبي كان يتعامل بمكارم الأخلاق مع غير المسلمين

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل بمكارم الأخلاق حتى مع غير المسلمين، لافتا إلى أنه رغم الإيذاء الشديد الذي تعرض إليه من الكفار، إلا أنه رفض أن يدعو عليهم.

رجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه

تابع نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «كان خروج النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى الطائف في شوال سنة عشر من البعثة بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته أم المؤمنين خديجة- رضي الله عنها- فأقام بها عشرة أيام، فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه، وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة».

وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف الله إليه نفرا من الجن سبعة من أهل نصيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا.

وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته، وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد فقال : لا بل أستأني بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور :اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي.

عفا عن من أذوه

واستكمل: «بعد فتح مكة ونصر الله له، عفا عن من أذوه وقد كان قادرا على أن يجبرهم على الدخول فى الإسلام، مما جعلهم يدخلون أفواجا فى دين الله كرد فعل لأخلاقه وحلمه، صلى الله عليه وسلم».