استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 14-9- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه في مختلف البنوك بنهاية التعاملات اليوم، إذ سجل 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لبنك cib

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لبنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لمصرف ابوظبي الإسلامي.