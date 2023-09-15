القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 70 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 70 مرة، باستخدام 224 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، ومن بين هذه العيارات برؤس حربية عنقودية، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أعلنت السلطات الأوكرانية في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في 2022، عملية الإجلاء الإلزامي للعائلات التي لديها أطفال، في العديد من المناطق السكنية التابعة للمقاطعة «نيكولايفكا - زولوتايا بالكا - كراسني ماياك».

هجمات للضغط في أوكرانيا

بدوره، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، خلال جلسة لمجلس محافظي «وكالة الطاقة الذرية»، إن القوات الأوكرانية تمارس «إرهابا» نفسيا ضد موظفي محطتي «كورسك» و«زابوريجيا» النوويتين، مضيفا إن الهجمات محاولة واضحة للضغط على العاملين في المحطتين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إدانة روسية

وأشارأوليانوف، خلال الجلسة، إلى أن عمال محطتي «كورسك» و«زابوريجيا» يتلقون تهديدات باستمرار، ودعا الدبلوماسي الروسي، أعضاء«وكالة الطاقة الذرية»، إلى إدانة هذه الأعمال غير القانونية من جانب الحكومة الأوكرانية.