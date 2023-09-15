آيتن عامر تحتفل بنجاح أغنية «اكشف»

احتفلت الفنانة آيتن عامر مع جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «اكشف» تريند اليوتيوب.

ونشرت آيتن عامر الأغنية وعلقت: «أغنيتى الجديدة تريند يوتيوب أنا مبسوطة جدا، اللى مشافهاش يشوفها يا جماعة،هتعجبكوا أوى والله».

أغنية اكشف للفنانة آيتن عامر، من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب

كلمات أغنية إكشف لايتن عامر

وتقول كلمات أغنية اكشف: بتقول ايه ايه سمعني.. عندك قلب وبتحس.. ألف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام.. شكل حراراتك عالية ياعيني وبتنطق أي كلام.. اكشف دلوقتي وطمني.. ده أنا خوفت عليك أكتر مني.. الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام.. والله بدلك ع الصالح.. وماليش في اللي بقوله مصالح.. أصلك جاي تقول نتصالح.. فأنا قولت بلفحة هوا متصاب.. إنما لو فايق لكلامك.. وعايزني أحن لأيامك.. وأضعف وأدمع قدام.. يبقى هاتكشف مخ وأعصاب.