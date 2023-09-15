إعلان حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في وسط أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في دنيبروبيتروفسك وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تأهب في أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب للتحذير من غارات جوية في ميكولاييف وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون».

وكانت السلطات في «موسكو»، أعلنت في عام 2022، على إثر استفتاء، ضم خيرسون إلى جانب 3 مناطق أخرى «زابوريجيا- لوجانسك- دونيتسك»

وكانت وسائل إعلام غربية، قال في وقت سابق، إن المقاتلين الأجانب في أوكرانيا، يقتل بعضهم بعضا في كثير من الأحيان على خلفية صراعات داخلية، وأشارت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، إلى أن غالبا يمكن العثور بين المقاتلين على أشخاص لديهم سجلات إجرامية واضطرابات عقلية ومدمني مخدرات أو كحول.

لقاء بين بايدن وزيلينسيكي

بدوره، يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقابلة نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي» الأمريكية نقلا عن مسؤول أوكراني

ومن المقرر إلقاء خطابي الرئيس الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.