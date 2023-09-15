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رئيس كوريا الشمالية يزور مصنع طائرات في روسيا

كتب:

أحمد شوقي
06:53 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
كيم جونج أون

كيم جونج أون

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى مدينة كمسمولسك الواقعة على نهر الآمور، في إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حاكم الإقليم ميخائيل ديجتياريوف وعمدة المدينة ألكسندر جورنيك استقبلا الزعيم الكوري الشمالي في محطة القطارات بكمسومولسك.

وصول كيم جونج أون إلى روسيا 

وتوجه «كيم» إلى مصنع جاجارين للطائرات، حيث تصنع معدات جوية لوزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك مقاتلات «سو 35» و«سو 57».

لقاء كيم جونج أون وبوتين

يذكر أن كيم جونج أون وصل إلى روسيا على متن قطاره في يوم الثلاثاء الماضي، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار «فوستوتشني» الفضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول زيارة خارجية لكيم جونج أون منذ 4 سنوات، وزيارته الثانية إلى روسيا، حيث كانت الأولى في أبريل عام 2019.

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بقلم أحمد شوقي