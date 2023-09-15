في ذكرى ميلاد عزت العلايلي.. كواليس مرعبة حدثت خلال تصوير فيلم «الإنس والجن»

طبيب ومحام وضابط ومهندس، شخصيات عديدة جسدها الفنان الراحل عزت العلايلي، خلال 50 عاما من الفن والإبداع، ومع مرور الوقت وانتشار الأعمال في مصر وخارجها أصبح «العلايلي» أحد رموز الفن في الوطن العربي كله، قبل أن يرحل في 6 من فبراير 2021، لكن اليوم تحل ذكرى ميلاده.

في يوم 15 من سبتمبر عام 1934، ولد عزت العلايلي، الذي سطع نجمه في سنوات شبابه، وتحمل بطولة أفلام ومسلسلات أبرزها فيلم «الإنس والجن»، والذي تحدث بنفسه عنه خلال ذكره لمسيرته الفنية وكواليس تصوير الأفلام التي شارك في بطولتها على مدار مسيرته الفنية.

كواليس فيلم الإنس والجن

خلال فيلم «الإنس والجن» جسد عزت العلايلي شخصية الدكتور «أسامة»، والذي يحرق الجن في نهاية الفيلم والذي جسد شخصيته الفنان عادل إمام، ليزيح الأذى عن «فاطمة» وهي الفنان يسرا، ما خلق أجواء عامة من الرعب داخل أستوديو التصوير.

كواليس الفيلم رواها «العلايلي» خلال برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، قائلًا إن المخرج محمد راضي صمم على التصوير في أحد المنازل المهجورة، من أجل إضفاء المصداقية على مشاهد الفيلم ولإقناع المشاهد بلقطات الرعب، وهو ما كان مدخلا أساسيا لقلق بعض الممثلين.

وحكى الفنان الراحل أن الفنانة يسرا أصيبت بالذعر خلال التصوير، مشيرا إلى أنه في أحد الأيام كان المخرج يحكي عن مشاهد ما، وكيف سيتم الاتحاد مع الجن، وفجأة رأت يسرا خيالًا، وأصبحت تصرخ بصوت عال دون أن يعلم أحد ما بها.

ذكرى ميلاد عزت العلايلي

وأضاف عزت العلايلي، أن يسرا قالت له إن هناك شيئا غريبا في الاستديو، وهي تشعر بخوف شديد، قبل أن يهدئها ويؤكد لها أنها مجرد خيالات بسبب الجو العام في الفيلم، وبعدها أصبح هو من يفعل بها مقالب ويقوم بتخويفها بنفسه، من أجل الضحك وإضفاء جو من البهجة في التصوير، والخروج من أجواء الرعب المسيطرة على فترة التصوير.

فيلم «الإنس والجن» يحكي عن عودة فتاة من الخارج، للعمل في أحد مراكز البحوث بعد حصولها على الدكتوراه، وتقابل شخصا يخبرها بأنه خبير سياحي، ولكن تراه بعد ذلك في حجرتها، وبعد فترة يخبرها أنه من الجن ويحبها بشدة، ويحذرها من أن تتزوج، وتحاول أن تجد حلا للمشكلة التي وقعت فيها، وأن تجنب خطيبها أي أذى قد يقوم به الجن، فتتصاعد الأحداث حتى يتمكن الدكتور «أسامة» من القضاء عليه.