هل كتب عزت العلايلي مذكراته قبل وفاته؟.. الابن يكشف التفاصيل

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان الكبير عزت العلايلي، والذي رحل عن عمر ناهز 87 عامًا، عاش منها ما يزيد عن 60 عامًا في رحاب الفن، حيث بدأ مشواره في ستينيات القرن الماضي، واستمر عطاؤه حتى الرمق الأخير من حياته، تاركًا إرثًا فنيًا يقترب من 200 عمل سينمائي ودرامي ومسرحي.

وعاصر عزت العلايلي نجومًا كُثر وأجيالًا مختلفة وسنوات شاهدة على زمن مليء بالحكايات والأسرار الفنية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي دفعه للتفكير في كتابة مذكراته والإفصاح عن ما شاهده وعاصره بنفسه، لكن هذه المهمة لم تُكتمل لوفاته ورحيله المفاجئ.

عامان على ذكرى وفاة عزت العلايلي

وعن مصير هذه المذكرات، قال نجله الدكتور محمود العلايلي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا الأمر لم يكتمل لوفاة والده، موضحا أن الفكرة بدأت عام 2020 مع تكريم الفنان القدير في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وبدأ يفكر في توثيق كل ما يتعلق بالحياة التي عاشها على كل المستويات فنيًا واجتماعيًا وغير ذلك من الأمور.

موهبة الحكي

وأشار إلى أن الفنان عزت العلايلي، كان بطبيعته يمتلك موهبة الحكي وسرد التفاصيل بطريقة لافتة للأنظار تخطف جميع حواس من يستمع له، وتجعله ينتبه لكل كلمة تُقال، وبدأ بالفعل تحويل ذلك إلى الكتابة والتحضير لهذا الأمر لكن الوقت لم يسعفه في النهاية.