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سيول عارمة تجتاح شرق المغرب.. و«الأرصاد» تحذر (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
09:57 ص | الجمعة 15 سبتمبر 2023
جانب من سيول المغرب

جانب من سيول المغرب

شهدت عدة مناطق شرق المغرب هطولا غزيرا للأمطار أمس الخميس تسبب في سيول عارمة جرفت السيارات في الشوارع، وسط تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية في المملكة المغربية.

المغرب تأثر بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا

من جهتها أفادت الأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في المغرب شهدت تأثرا بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 مليمترا في الراشيدية، و12 مليمترا في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 مليمترا في تازة، و5 مليمترات في وجدة، و2 مليمتر في بوعرفة، إذ رافقت هذه الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق المغرب.

انقطاع الطرق في المغرب بسبب السيول

وشهدت جهة درعة تافيلالت سيولا جارفة، تسببت بانقطاع الطريق الرابطة بين الريش وإقليم ميدلت، على مستوى قنطرة النزالة الطريق الوطنية رقم 13.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيول المغرب وهي تجرف السيارات في الشوارع، بينما كانوا أصحابها يحاولون السيطرة على الوضع.

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