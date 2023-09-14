فيلم «فوي فوي فوي» يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر بـ482 ألف جنيه

بدأت دور العرض المصرية والعربية في استقبال الفيلم السينمائي الجديد «فوي فوي فوي» أمس، وانطلق عرضه الخاص في أحد المولات التجارية بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي بحضور صنّاعه وأبطاله.

إيرادات فيلم «فوي فوي فوي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم «فوي فوي فوي» حقق إيرادات عالية في أول أيام عرضه بدور العرض، حيث استطاع أن يحقق 482 ألف جنيه، وتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى.

معلومات عن فيلم فوي فوي فوي

«Voy Voy Voy» هو أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث عقد مؤتمر صحفي لأبطاله والمخرج للكشف عن تفاصيله.

أبطال فيلم فوي فوي

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وحنان يوسف، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وإنتاج Film clinic محمد حفظي وVox cinema وimagination Abu Dhabi.