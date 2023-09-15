تطبيق نموذج محاكاة لتصريف مياه الأمطار في حي الجمرك بالإسكندرية

أعلنت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، تطبيق نموذج محاكاة مفاجئ للنوات الشديدة وتجريب واختبار الشنيشة المستحدثة بشارع فرنسا من خلال ضخ كميات كبيرة من المياه للتأكد من كفاءة الشنايش على الوجه المطلوب لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول، وذلك وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

التأكد من جاهزية الشنايش

وقالت رئيس حي الجمرك، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه خلال تطبيق المحاكاة تم عمل نموذج ﻷداء كفاءة وسرعة تصريف المياه، وذلك بوجود المهندسة أميرة محمد من شركة الصرف الصحي، والإدارات المعنية بالحي من مديري المتابعة الميدانية وإشغال الطريق والطرق والرصد البيئي ووحدة التدخل السريع والعلاقات العامة، وتم تنفيذ المحاكاة ليتم معالجة أي عيوب بالشنايش أو سرعة تصريف الأمطار مهما كانت غزارتها، نظرا لاقتراب موسم النوات بالإسكندرية.

الاستعداد للأمطار الشديدة والنوات

وأضافت رئيس حي الجمرك، أن الحي بجميع إداراته يستعد لموسم الشتاء والأمطار والنوات التي تضرب الإسكندرية، نظرا لأن معظم مناطق حي الجمرك تقع على ساحل البحر، ولا بد من الاستعداد الكامل حتى نتلافى أي أزمات قد تحدث بسبب شدة الأمطار.