حي الجمرك بالإسكندرية: رفع كفاءة الطرق وتقليم النخيل.. ولا تهاون في تطبيق القانون

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، تابع حي الجمرك أعمال استكمال إعادة الشيء لأصله استعداداً لأعمال الرصف بشارع الشيخ محمد عبده، وذلك عقب الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، بوجود مدير إدارة الطرق، المتابعة الميدانية، وإشغال الطريق واللجان والمجالس، العلاقات العامة.

تقليم النخيل

وأوضحت خليفة، لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق بين مدير إدارة الطرق بالحي و مديرية الطرق ، وفي إطار الإهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع عروس البحر المتوسط لرفع كفاءة الحدائق والتشجير حيث تمت أعمال تقليم النخيل بعدد 28 نخلة بطريق 26 يوليو ، بالتنسيق مع إدارة الحدائق المركزية وتم رفع المخلفات في حينة بالإضافة لأعمال قص وتهذيب مسطحات النجيل بجزر الكورنيش لتظل الإسكندرية محتفظة بجمالها ورونقها الذى اشتهرت بهم واصحبت عروس البحر الأبيض المتوسط

لا تهاون في تنفيذ القانون

وأضافت نهي خليفة أن حي الجمرك يعمل فى جميع المحاور التنفيذية والخدمية فى نفس الوقت فكما نحقق القانون ونفرض هيبة الدولة على المخالفين يجب أن نقدم الخدمات التي يحتاجها المواطنون لتكون رسالة الحى دائماً خدمة المواطنين وتوفير جميع متطلباتهم بشكل فورى وعلى المواطنين أيضا الابتعاد عن المخالفات لأننا لن نتهاون فى تنفيذ القانون.