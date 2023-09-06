حل مشكلة تسرب المياه لخطوط تليفونات في حي الجمرك بالإسكندرية

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، حل المشكلة الخاصة بتسرب مياه لغرفة تليفونات بميدان التحرير، مشيرة إلى أن مدير المتابعة الميدانية انتقل على الفور لمكان الواقعة، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة التليفونات، وتم الكشف عن سبب تسرب المياه للغرفة.

تواجد الإدارات المختصة

وذكرت رئيس الحي لـ«الوطن»، أنه حال وقوع أي مشكلة في نطاق الحي تتوجه جميع الإدارات المعنية بالحي فورا، وعلى رأسها إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث، وبحسب نوع المشكلة يتم استدعاء الجهة المختصة، سواء شركة الصرف الصحي، أو شركة المياه، أو شركة الكهرباء، أو التليفونات، حتى يتم العمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

تواجد مستمر للحي

وأضافت «خليفة»، أن تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية لرؤساء الأحياء بالإسكندرية تؤكد ضرورة التواجد المستمر بنطاق الحي وعلي مدار اليوم، لمتابعة أي أعمال أو مخالفات في مهدها، والعمل علي إزالتها فوراً.