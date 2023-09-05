وقف أعمال بناء مخالف في حي الجمرك بالإسكندرية

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، استمرار التصدي للأعمال المخالفة بنطاق الأحياء، والعمل علي إزالتها فورا لفرض القانون، مشيرة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، حيث تمت الإزالة الفورية لقواطيع مبان بالدور الثاني بالعقار رقم 37 في شارع الجزائر.

رفع كفاءة الطرق ‏

وأضافت رئيس الحي لـ«الوطن»، أنه في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الطرق، تم متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله، عقب الانتهاء من مشروعات المياه بشارع الباب الأخضر، والثعلبي، وعبد المنعم، وبحري بك، وطاهر بك، وشارع الجزائر، وتم التنبية على سرعة الانتهاء من الأعمال القائمة.

العمل على حل المشكلات

وأشارت «خليفة»، إلى أن إدارات الحي تعمل بكامل طاقتها بمختلف الاتجاهات الرقابية والتنفيذية والخدمية والمشاركات المجتمعية، حيث تسعى دائماً لوقف المخالفات وتنفيذ القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، إلى جانب مشاركة المجمتع في تقديم الخدمات للمواطنين، والعمل على حل أي مشكلة تطرأ بنطاق الحي في أسرع وقت ممكن.