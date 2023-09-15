9 معلومات عن مسجد سليمان باشا الخادم.. أول أثر عثماني في مصر

يفتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، صباح غدا السبت، مسجد سليمان باشا الخادم أو مسجد سارية الجبل، وهو أول وأقدم أثر عثماني بمصر، بعد الانتهاء من ترميمه الذي استغرق نحو 6 سنوات، في إطار خطة الوزارة لتطوير المناطق الأثرية وإحياء منطقة القاهرة التاريخية.

وبمناسبة افتتاح مسجد سارية الجبل تقدم الوطن لقرائها أبرز 9 معلومات عن المسجد في ضوء ما أعلنته وزارة السياحة والآثار عن المسجد وهي كالتالي:

1- مسجد سليمان باشا الخادم أو سارية الجبل يعتبر أول مسجد ينشئ في مصر على الطراز العثماني.

2- يقع مسجد سليمان باشا الخادم أو مسجد سارية الجبل، بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

3- تم انشاء المسجد سنة 1528ميلاديا وذلك على أنقاض مسجد قديم كان قد شيده أبو منصور قسطة والي الإسكندرية في العصر الفاطمي سنة 1141م في هذا المكان قبل بناء القلعة.

4- اشتهر المسجد باسم سارية الجبل تيمناً بقصة سارية مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

5- المسجد له 4 واجهات حجرية، ويتكون تخطيطه من قسمين أساسيين هما الجزء المغطى ويمثل بيت الصلاة ، والحرم كما يضم مساحة مكشوفة بين بيت الصلاة والميضاة، كما يحتوي على كتاب ملحق بالمسجد.

6- أعمال الترميم بالمسجد بدأت في عام 2017 تحت إشراف قطاعي المشروعات والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار بتمويل ذاتي.

7- أعمال الترميم والتطوير الجارية بالمسجد شملت أعمال الترميم المعماري والدقيق، بما أدى على عودة المسجد لحالته الأصلية حيث أنه مبني من حجر الفص النحيت طبقا للوثيقة الأصلية للمسجد

8- أعمال الترميم تضمنت إزالة طبقة الملاط الموجودة على جدران المسجد إلى جانب استكمال أعمال القباب الموجودة بالسارية، والشبابيك الخشبية بالكُتاب الرئيسي للمسجد، بالإضافة إلى معالجة المصبعات النحاسية وعزلها، وصيانة رخام الأرضيات والكسوة.

9- مآذنة مسجد سارية الجبل تمثل القمة العثمانية المدببة و هو أول مثال للمآذنة العثمانية بمصر.