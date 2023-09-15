رئيس حي مصر القديمة: نقل تجار سوق الساحل للعبور تمهيدا لتطوير الكورنيش

قال اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، إنه تم إزالة سوق الساحل للغلال والخضراوات بمنطقة أثر النبي، ضمن أعمال تطوير الكورنيش، وتم نقل التجار والبائعين إلى سوق العبور.

إزالة سوق الساحل

وأضاف رئيس حي مصر القديمة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إزالة سور سوق الساحل بمصر القديمة، وهناك متابعة يومية لأعمال التوسعات والتطوير التي تتم، كما تم إزالة 3 فواخير مع تسليم أصحابها أماكن أخرى داخل قرية الفواخير، كما تم إزالة محطة بنزين ضمن مخطط تطوير الكورنيش.

إزالة العقار المائل

وأوضح رئيس حي مصرالقديمة، أنه تم اليوم الانتهاء من إزالة العقار المائل بمصر القديمة حيث كان يضم 10 أدوار وأرضي، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في أعمال الهدم للحفاظ على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة، وتم التعامل مع الأدوار العليا بشكل يدوي، مع نقل سكان العقار المائل إلى وحدات سكنية تابعة لمحافظة القاهرة من أجل حياة كريمة للمواطنين.