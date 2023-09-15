مد فترة التسجيل في جامعة المنصورة الأهلية للطلاب الوافدين.. اعرف الشروط

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن مد فترة التقديم للطلاب الوافدين، على منصة «ادرس في مصر»، وهي مبادرة أطلقتها وزارة التعليم العالي، وذلك حتى 30 سبتمبر الجاري، نظرا للإقبال الشديد على كليات الجامعة.

شروط التقديم في جامعة المنصورة الأهلية للطلاب الوافدين

تستعرض «الوطن» شروط الالتحاق والتسجيل في جامعة المنصورة الأهلية للطلاب الوافدين كما يلي:

- أن يكون الطالب المتقدم غير مصري الجنسية.

- يتقدم الطالب من خلال الموقع الخاص بمنصة «ادرس في مصر» من خلال هذا الرابط هـنـا، مع مراعاة أن يدون الطالب اسمه وفقًا لجواز السفر، أو بطاقة اللجوء.

- أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة المنصورة الأهلية

- أصل شهادة المؤهل الثانوي، مصدقة من وزارة خارجية الدولة مصدرة الشهادة ومن السفارة الملحقية الثقافية المصرية بالدولة المتواجد بها الطالب أو سفارة الدولة مصدرة الشهادة أو من سفارة دولة الطالب بمصر ومكتب تصديق وزارة الخارجية المصرية.

- صورة جواز السفر أو بطاقة لاجئ.

- صورة شهادة الميلاد.

- 7 صور شخصية حديثة.

إجراءات التقديم في جامعة المنصورة الأهلية للطلاب الوافدين

- يتقدم الطالب من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة «ادرس في مصر».

- يقوم الطالب بتحميل صور المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

- سداد رسوم خدمات التنسيق بحد أقصى 14 يوما من تاريخ ترشيح الطالب المبدئي، وفي حال عدم سداد رسوم الخدمات يتم إعادة التنسيق إلكترونيًا.

- بعد صدور الترشيح المبدئي يقوم الطالب بتسليم أصل الملف بالجامعة أو من ينوب عنه قانونًا أو سفارة الطالب.

- في حال ثبوت عدم صحة بيانات الملف الأصلي للطالب، يتم إلغاء الترشيح مع عدم أحقية الطالب في استرداد أي مبالغ مالية قام بسدادها.