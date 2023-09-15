«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 23 ألفا و117 فدان أرز حتى الآن

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن موسم حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ حقق إنتاجية بلغت 105 آلاف و119 طن أرز، مشيرا إلى أن ما تم حصاده حتى اليوم الجمعة بلغ نحو 23 ألفا و117 فدانا، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة بواقع 338 ألف فدان.

استمرار موسم الحصاد

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موسم حصاد الأرز الشعير هذا العام مبشر للغاية من حيث الإنتاجية، وينتج الفدان الواحد بين 3.5 حتى 4 أطنان أرز، وهو ما يعود بالنفع والخير على المزارعين.

الاستفادة من منتجات الأرز

وأضاف أن محصول الأرز الشعير وجميع المخلفات الزراعية تعود بالنفع على المزارعين، ومنها الاستفادة من قش الأرز كعلف للماشية، و«سرسرة» الأرز كعلف للطيور، وهو الأمر الذي يجعل محصول الأرز من المحاصيل الرئيسية في محافظة كفر الشيخ.