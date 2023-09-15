«حمص وحلاوة» يجمع نجوم الغناء الشعبي في فيلم واحد

يستعد المخرج أحمد البدري، من الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد والذي يحمل اسم حمص وحلاوة، الذي يجمع عدد كبير من نجوم الغناء الشعبي وعلى رأسهم محمود الليثي وعبدالباسط حمودة وأحمد شيبة، ويتضمن عددا من الأغنيات.

وانتهى المطرب الشعبي طارق شئلشة من تسجيل عملين غنائيين ضمن أحداث فيلم حمص وحلاوة، وقام بتسجيل أغنيتين للعمل أولهما يحمل اسم كدابين مع المطرب أحمد شيبة، من كلمات محمود العربي ووليد رياض، ألحان منعم وتوزيع إسلام شيبسي، وتم تسجيلها منذ أيام قليلة.

تسجيل عدد من الأغنيات بالفيلم

كما يشارك طارق شئلشة خلال الفيلم بأغنية مع المطرب محمود الليثي تحمل اسم يا عبده، وهى تريو غنائي يجمعه والليثي بينه والمطربة يسرا، وسيتم طرحها داخل أحداث العمل كأحد الأغاني الدعائية للفيلم.

قصة فيلم حمص وحلاوة

فيلم حمص وحلاوة تدور قصته في إطار كوميدي رومانسي، من خلال 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق تقابلهم فنانة وتقع بينهم قصة حب من طرف واحد.

أبطال فيلم حمص وحلاوة

فيلم حمص وحلاوة بطولة حجاج عبدالعظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبي، ومنهم أمينة ومحمود الليثي ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحسن الخلعي تأليف سيد السبكي، إخراج أحمد البدري.