أسعار الشنط المدرسية في معارض أهلا مدارس 2023.. تخفيضات تصل لـ 60%

انطلقت معرض أهلا مدارس في القاهرة بفتح أبوابها للجمهور في الساعات الأولى من اليوم، والذي تصل فيه التخفيضات على الزي المدرسي ومستلزمات المدارس إلى 60%، إذ ينتظر الكثير من المواطنين ذلك المعرض حرصًا منهم على شراء كل ما يحتاجون إليه للاستعداد للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، إذ تحرص وزارة التموين على توفير السلع والمنجات بأسعار مخفضة للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، مثل أسعار الشنط المدرسية في معارض أهلا مدارس 2023.

أسعار الشنط المدرسية في معارض أهلا مدارس 2023

وتعد أسعار الشنط المدرسية في معارض أهلا مدارس 2023 من أكثر الاشياء التي تشغل بال المواطنين، وتحرص وزارة التموين على توفيرها في معرض أهلا مدار بأسعار مخفضة تكون في متناول يد الجميع، إذ تبدأ أسعار الشنط المدرسية في المعرض من 60 جنيها.

أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات

- القاهرة: يكون مقر المعرض بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وعدد من الميادين الرئيسية بالمحافظة.

- كفر الشيخ: يتم تنظيم المعرض في منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: يكون مقر المعرض في بنها بشارع فريد ندا «الأهرام».

- القليوبية: يتم تنظيم المعرض في شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.

- بني سويف: يكون المعرض خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- سوهاج: تنظم وزارة التموين المعرض بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- الأقصر: في شارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- الأقصر: يوجد المعرض أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- مطروح: يتم تنظيم معرض أهلا مدارس في منطقتي الحمام والعلمين وسيدي براني والنجيلة.

- الوادي الجديد: في شارع النبوى المهندس بالخارجة وميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة البحر الأحمر: يتم تنظيم المعرض في شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة: تضم 42 معرض أهلا مدارس، منتشرة في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص.