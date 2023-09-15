أماكن معارض أهلا مدارس بالقليوبية 2023.. 5 فروع بتخفيضات تصل إلى 35%

مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، أعلنت محافظة القليوبية أماكن معارض أهلا مدارس بالقليوبية 2023، وذلك عقب افتتاح معرضين في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة وشارع فريد ندا في بنها، وجار تجهيز 3 معارض أخرى في طوخ وقليوب والخانكة بتخفيضات 35%.

أماكن معارض أهلا مدارس بالقليوبية 2023

وكشف اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، أماكن معارض أهلا مدارس بالقليوبية 2023 كالتالي:

- شارع فريد ندا في بنها.

- ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

- شارع المحكمة بمدينة طوخ.

- بجوار مجلس مدينة الخانكة.

- ميدان قليوب البلد بمدينة قليوب

أسعار السلع في معارض أهلا مدارس بالقليوبية 2023

وأوضح المحافظ أن التخفيضات في معارض أهلا مدارس بالقليوبية 2023 تصل إلى 35% للمستلزمات المدرسية والزي المدرسي والأحذية والسلع الغذائية الموجودة بالمعارض في إطار رفع الأعباء عن الأسر المصرية، مشيرا إلى أن أسعار المستلزمات في المعارض كالتالي:

- الكشكول بـ4.5 جنيه، والدستة بـ45 جنيها، واللوكس الكشكول الواحد بـ5.5 جنيه.

- الكراسة بـ2.5 جنيه، والدستة 20 كراسة بـ50 جنيها، واللوكس الكراسة بـ3 جنيهات.

- الزي المدرسي يبدأ من 150 جنيها.

- الكوتشي يبدأ من 100 جنيه.

- اللانش بوكس يبدأ من 20 جنيه للعادي، حتى 35 جنيها للخامة اللوكس.

- الشنط المدرسية تبدأ من 120 إلى 250 جنيها، حسب الخامة والحجم.

- القلم الرصاص الدستة بـ13 جنيها، والقلم الواحد ثمنه جنيه و25 قرشا.

مدة إقامة معارض أهلا مدارس بالقليوبية 2023

ووجه «الهجان» باستمرار العمل في أماكن معارض أهلا مدارس بالقليوبية 2023 لمدة شهر حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل، مشيرا أن إقامة المعارض تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور رئيس الوزراء للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات.