أماكن معارض أهلا مدارس في البحر الأحمر 2023.. 4 فروع

تشهد محافظة البحر الأحمر إقبالا كبيرا على أماكن معارض أهلا مدارس بالبحر الأحمر 2023، والذي يضم مستلزمات المدارس المختلفة، وبتخفيضات كبيرة تصل إلى 25%، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أماكن معارض أهلا مدارس في البحر الأحمر 2023

وتشمل أماكن معارض أهلا مدارس في البحر الأحمر، 4 فروع، في الغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا، وذلك تحت الرقابة التجارية وتموين البحر الأحمر، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومباحث التموين، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

معارض أهلا مدارس في البحر الأحمر 2023‪

وكشف أحمد الدقاق مدير إدارة الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن أماكن معارض أهلا مدارس في البحر الأحمر كالتالي:

- مكان معرض أهلا مدارس في مدينة الغردقة بشارع النصر وسط المدينة.

- مكان معرض أهلا مدارس في مدينة رأس غارب بشارع الإذاعة وسط المدينة.

- مكان معرض أهلا مدارس في مدينة سفاجا بشارع الاستاد بجوار السور.

- مكان معرض أهلا مدارس في مدينة القصير بشارع جامعة الدول العربية.

أسعار مخفضة في معارض أهلا مدارس بالبحر الأحمر

وأشار «الدقاق» إلى أن معارض أهلا مدارس بالبحر الأحمر 2023 تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين يوميا، حيث يضم جميع مستلزمات المدارس والسلع بأسعار مخفضة، وبخصومات تصل إلى 25%، مؤكداً أن المعرض مستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، ويفتح أبوابه للمواطنين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل.