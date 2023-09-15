أماكن معارض أهلا مدارس بمحافظة دمياط 2023.. تخفيضات تصل 30%

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلبة المدارس عن أماكن معارض أهلا مدارس بمحافظة دمياط 2023 لشراء المستلزمات المدرسية والكتب الخارجية والكراسات والكشاكيل والشنط بأسعار مخفضة، نظراً لاقتراب موعد بداية الدراسة، السطور وتستعرض «الوطن» أماكن معارض أهلا مدارس بمحافظة دمياط 2023

خصومات بمعارض أهلا مدارس بمحافظة دمياط 2023

يقول علي الغزاوي وكيل مديرية التموين بدمياط لـ«الوطن» إن الاهتمام بافتتاح معارض أهلا مدارس 2023 بدمياط تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبإشراف الغرفة التجارية؛ حرصًا على تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويبيع المعرض الأدوات المدرسية بخصم يصل إلى 30% على الكراسات، والكشاكيل والشنط المدرسية وجميع المستلزمات.

خريطة أماكن معرض أهلا مدارس بمحافظة دمياط 2023

وأضاف «الغزاوي» أنه جرى حتى الآن افتتاح 3 معارض بأماكن مختلفة بالمحافظة، حتى يستفيد أولياء الأمور بالخصومات في أنحاء المحافظة وكانت أماكن معارض أهلا مدارس بمحافظة دمياط 2023 كالآتي

- معرض دمياط الجديدة بأرض المعارض أمام سكن دار مصر.

- معرض مدينة كفر البطيخ بمنطقة السكة الجديدة بجوار الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ.

- معرض مدينة دمياط بميدان الساعة بجوار مستشفى الهلال.

موعد انتهاء معارض أهلا مدارس

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في بيان لها أن المعارض تستمر لمدة شهر؛ حتى يتمكن أولياء الأمور من الاستفادة من الخصومات المقدمة وتلبية كل احتياجات الطلاب وتيسيرا عليهم حتى بداية الدراسة.

وأكدت أن منذ لحظة الافتتاح وشهدت المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء مستلزمات المدارس، نظرا للخصومات المقدمة من التجار المشاركين، ولارتفاع الأسعار في الأسواق الأخرى خارج المعارض.