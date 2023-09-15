«أسبوع الخير».. تحالف العمل الأهلي يوزع 2000 شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية في سمسطا

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات «أسبوع الخير» بالسفر إلى بني سويف، وإدخال السرور على قلب الأهالي والأطفال المقبلين على الدراسة، وذلك مع اقتراب العام الدراسي ومعرفة متطلباتهم ومحاولة تحقيقها.

توزيع 2000 شنطة مدرسية وجاكيت للأسر ببني سويف

وزعت مؤسسة «أبو هشيمة الخير»، 1000 شنطة مدرسية، إضافة إلى 100 جاكيت، على أهالي مركز مدينة سمسطا.

وقالت مي أبو هشيمة أمين مجلس أمناء مؤسسة «أبو هشيمة الخير»، إنهم قاموا بتوزيع 1000 شنطة مدرسية على أهالي سمسطا، بها الأدوات المدرسية، و1000 جاكيت، بمناسبة العام الدراسي الجديد للأسر الأكثر احتياجًا.

أضاف أحد المشاركين في التوزيع، أن الدراسة ستكون في الشتاء، لذلك كان لا بد من توزيع جواكيت على الطلاب لتوفير المناخ الآمن للتحصيل الدراسي.

وشارك في عملية التوزيع نحو 50 متطوعًا، بعد إجراء دراسات ميدانية لمعرفة الأهالي الأولى بالرعاية في بني سويف.