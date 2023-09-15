أماكن معارض «أهلا مدارس» في كفر الشيخ 2023.. تخفيضات 30%

أكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن أماكن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 سوف تشمل جميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف إقامة معرض داخل كل مركز وبتخفيضات لشراء مستلزمات الطلاب العام الدراسي الجديد اصل لنحو 30%، بما يضمن محاربة الغلاء وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للجميع.

أماكن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات لـ«الوطن» أن أماكن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 تم تحديد البعض منها، حيث كان أول معرض بمدينة كفر الشيخ بجوار مديرية التربية والتعليم، ويشهد إقبالا كبيرا لحالات الشراء للأدوات المدرسية وملابس المدارس من قبل أولياء الأمور، وباقي المعارض بواقع 12 معرضا لـ«أهلا مدارس»، بواقع معرض داخل كل مدينة كما يلي:

وسط مدينة بيلا

بجوار موقف الحامول الرئيسي

بجوار موقف بلطيم العمومي

بجوار بنك الرياض المصري الزراعي

شارع الكورنيش بمدينة دسوق

بجوار مجالس مدن كلا من، فوه، ومطوبس، وقلين

تنسيق مشترك

وأضاف أيضا رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ أن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 سوف يطرح بها جميع ما يلزم الأسر المصرية للعام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنه يراعي في المعروض من مستلزمات الدراسة الجودة والسعر المخفض، بهدف مراعاة ظروف الأسر البسيطة .