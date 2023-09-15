«أسبوع الخير».. تحالف العمل الأهلي يوزع مواد غذائية ولحوما على الأسر الأولى بالرعاية في الفشن

تبذل الجمعيات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودا كبيرة في محافظة بني سويف، مثل جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير، ووزعتا كراتين مواد غذائية ولحوما على الأهالي الأولى بالرعاية بمركز الفشن في إطار «أسبوع الخير».

وقال ممدوح حلمي مدير مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف، إن هذا النوع من المبادرات والقوافل يكون له صدى كبير عند المواطن والأسر الأولى بالرعاية: «إن شاء الله مكملين ويكون في أكتر تحت رعاية رئيس الجمهورية».

أوضح احمد الجزار مسؤول مؤسسة «أبو هشيمة الخير»: «معنا 30 متطوعا من مؤسسة أبو هشيمة الخير من مركز الفشن والمراكز المجاورة لتوزيع 500 كرتونة وطن لحوم».