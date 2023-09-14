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مدير التعليم بـ«حياة كريمة»: الأهالي كانوا يهتمون أولا بتطوير وبناء المدارس

كتب:

منى صلاح
12:45 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إن المواطن في الريف من أولوياته تعليم ابنه بشكل جيد، مشيرا إلى أن الأهالي تبرعوا بأراضٍ كثيرة جدا من أجل تقديمها لـ «حياة كريمة» من أجل بناء مدارس عليها.

الشرقاوي: حرص المصري على تعليم أبنائه

وأضافت «الشرقاوي»، خلال لقائها ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على قناة «أون»، أنه من خلال احتكاكها بالناس أثناء عملها بمبادرة حياة كريمة وجدت أن الإنسان المصري حريص على تعليم ابنه، حتى لو كان هناك مشاكل بالمرافق، لكن الأهالي كانت تهتم أولا بتطوير المدارس.

بناء 1500 مدرسة بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

ولفتت مدير إدارة التعليم بحياة كريمة، إلى أن المرحلة الأولى من «حياة كريمة» شهدت بناء 1500 مدرسة جديدة، وتم توفير 15 ألف فصل، وهناك توسعات لمدارس كانت قائمة، ومدارس دخلت للصيانة، والتطوير شمل الآثاث والأفنية التي أصبحت مُنجلة وليست رميلة، ووجدنا أن المُنجلة تجذب الطالب بشكل أكبر.

وأكدت «الشرقاوي» أن وجه المدارس تغير في قرى حياة كريمة، والمُعلمين شاركوا معنا في رصد احتياجات المدارس، لأنهم يعرفون المشاكل التي تواجه المدارس بشكل كبير.

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بقلم منى صلاح