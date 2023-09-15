في ذكرى ميلاد مخلص البحيري.. ترك الطب وهرب إلى المسرح و«سيد كشري» سر نجوميته

قضى الفنان مخلص البحيري حياة فنية طويلة بعد أن جذبه المسرح من مهنته كطبيب بيطري بوزارة الزراعة، ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية الذي تخرج منه عام 1973، ويتجه مباشرة إلى العمل بالمسرح والتليفزيون وعمله في البيت الفني للمسرح.

أعمال مسرحية مهمة ومتميزة

الوقوف على خشبة المسرح كان المكان الذي شهد مولد نجم مخلص البحيري وقدم من خلاله العديد من الأعمال المسرحية، حيث إنه يعد رجل مسرح بامتياز بحسب ما ذكر جمال عبدالقادر الناقد الفني، وتنوعت أعماله المسرحية ما بين التاريخية والاجتماعية وأعمال باللغة العربية الفصحى، غير أنها لم تلق الانتشار الذي تحظى به الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ليبقى دور سيد كشري بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي هو الدور الأشهر الذي يتذكره الجمهور للفنان مخلص البحيري.

ناقد فني: شخصية سيد كشري هي الأشهر

نجاح ساحق شهده مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، جعل العديد من الممثلين المشاركين به مشهورين بشخصياته رغم ما قدموه من أدوار أخرى أكثر تميزا وأهم فنيا، فمخلص البحيري قدم العشرات من الأعمال المهمة بالمسرح والسينما والتلفزيون ومنها دور كوميدي عظيم ومميز جدا بمسلسل يارجال العالم اتحدوا، وجزئه الثاني النساء قادمون، وهو دور الرجل المغلوب على أمره حيث كان من ضمن أبطال العمل الفني بالبطولة المشتركة، لكن يبقى دوره بشخصية سيد كشري هو الأشهر لدى الجمهور، «الناس بتاخد اللقطة الأخيرة أو الأشهر، وهو ممثل مسرحي مهم عظيم لكن في ممثلين كده بيجو ويمشو ما بياخدوش حظهم إعلاميا بشكل جيد ومش بيتقيموا بشكل كويس»، بحسب ما ذكر الناقد الفني جمال عبد القادر في حديثه لـ«الوطن».

فنانون ظلموا فنيا بسبب مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

ونفس الأمر للفنان سيد حاتم الذي قام بدور القهوجي «حمامة»، حيث قضى ما يقرب من 40 سنة بمجال التمثيل يؤدي أدوارا متنوعة بالعديد من الأفلام والمسرحيات، غير أن النجاح الساحق لمسلسل لن أعيش بجلباب أبي جعلت ذكراه لدى الجمهور مقتصرا على دور «حمامة»، وتكرر الأمر مع شخصية «فهيم أفندي» للفنان القدير فاروق الرشيدي، وهو نجل الفنان فؤاد الرشيدي الذي قام بدور صاحب الكلب مع نجيب الريحاني، فعلى الرغم من الأعمال الكثيرة التي قام بها وتدريسه بمعهد التمثيل وتأليفه لعدد من المؤلفات الهامة، لا زال حديث رواد السوشيال ميديا يتناقل فيديوهات وصورا لـ«فهيم أفندي» بمسلسل لن أعيش بجلباب أبي.

الجمهور يرى نجوم الصف الأول والثاني

«نجوم كثير عملوا كوميديا وتراجيديا وتاريخي وكل الأنواع، لكن الجمهور بياخد باله من النجوم والصف التاني أكتر، وفي ممثلين ينساهم في الزحمة خصوصا أن مسلسل عبدالغفور نجح وكسر الدنيا، فكل ما يتعاد كل ما الناس تشرفوا تاني وتتخيل أن الفنانين معملوش غير الأدوار دي حتى لو عمل 50 عمل»، بحسب ما ذكر الناقد الفني.

مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

ويعد مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، أحد أبرز المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية، تم عرضه للمرة الأولى في شهر رمضان سنة 1991، وحقق نجاحا ساحقا في مصر والدول العربية، وهو من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، ومن إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب والروائي العظيم إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبدالغفور البرعي الذي يؤدي دوره الفنان نور الشريف حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينة عبدالرحمن أبو زهرة أحد كبار التجار بوكالة البلح كـ«شيال»، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه في الوقت نفسه أثار أحقاد مرسي خليل مرسي كبير العمال، الذي سعي لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، و«محفوظ» مصطفى متولي، الابن الوحيد للحاج سردينة الذي تعمد إذلاله وإهانته.