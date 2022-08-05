أستاذ إعلام: عبدالناصر فضل بناء المدارس على إنشاء التلفزيون

قال الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام بجامعة السويس سابقًا، إن مصر من الدول المؤسسة للتلفزيون والراديو، لافتًا إلى أن الراديو المصري جاء مباشرة عقب ظهور BBC البريطانية منذ عام 1923.

تصوير زفاف الملك وبثه مجانًا كترويج من الشركة الفرنسية لفكرة التلفزيون

وأضاف علي في حوار مع الإعلامي محمد فتحي ببرنامج السيرة علي شاشة النيل الثقافية، أن التفكير بدخول التلفزيون إلى مصر جاء عام 1947 بالعهد الملكي، لافتًا إلى أن حرب فلسطين 1948 أعاقت دون تحقيق هذا الأمر، كاشفًا عن التنافس بين شركة ماركوني والشركة الفرنسية للحصول على إمتياز دخول التلفزيون إلى مصر، حيث قامت الشركة الفرنسية بإقتناص فرصة زفاف الملك عام 1951، وقامت بتصوير حفل الزفاف ونقله عبر الشاشات بالقصور الملكية كترويج للفكرة مجانًا.

دراسة إنشاء التلفزيون 1954

وأوضح أستاذ الإعلام أنه تم طرح الفكرة مرة أخرى عام 1954 على صلاح سالم، والذي كلف بدراسة هذا الملف، حيث شملت الدراسة نظام البث والتكلفة المتوقعة وموقع البث المقترح والقوى البشرية اللازمة، منوهًا أن دراسة الجدوى كانت بتكلفة 180 ألف جنيه.

الرئيس عبدالناصر فضل بناء المدارس على إنشاء التلفزيون

وكشف علي: عكس المروج له بأن الرئيس جمال عبدالناصر هو من دفع بمشروع التلفزيون، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يكن متحمسًا للمشروع حين طرح عليه صلاح سالم دراسة الجدوى، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الناصر رأى أنها تكلفة كبيرة، مفضلًا إنشاء المدارس والمستشفيات عن إقامة التلفزيون في مصر، حيث كان ينظر لإنشاء التلفزيون على أنه أمر ترفيهي، منوهًا عن إسهام حرب 1956 كذلك في زيادة وقت التأجيل.

رفض من الوزراء خوفًا على الإنتاج

وأوضح أنه تمت دراسة الأمر مرة أخرى مع بداية الستينيات، لافتًا إلى إعادة الطلب من صلاح سالم مرة أخرى، حينها أبدى الرئيس عبد الناصر موافقته حال وافق مجلس الوزراء، متابعًا أن وزير الزراعة بذلك الوقت رفض خوفًا من ترك الفلاحين أعمالهم والمكوث أمام التليفزيون، إضافة إلى رفض وزير الصناعة كذلك، كاشفًا عن أن وزير المالية والاقتصاد هو من دفع بالمشروع وإنشاء التلفزيون إيمانًا منه بدوره في نشر الثقافة ومشاهدة المواطنين الإنجازات المحققة على أرض الواقع.