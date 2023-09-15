إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري، حيث تم إزالة 35 حالة تعدي بمساحة إجمالية 4083 مترا مربعا، بما يعادل 23 قيراطا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في محافظة المنوفية

وأوضح المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ35 حالة تعد بنواحي أشمون والباجور والسادات وبركة السبع وتلا وقويسنا ومنوف، كما تم تحرير 6061 محضر تبوير تراكمي بمساحة 3528347 مترا، بما يعادل 840 فدانا اعتبارا من 19 فبراير 2022 وحتى تاريخه، واسترداد مساحة 532101 مترا بما يعادل 126 فدانا و16 قيراطا و16 سهما بعدد 1360 حالة «مبورة» ومتروكة بدون زراعة.

محافظ المنوفية يشدد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدي في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.