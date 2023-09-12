أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-9-2023.. «الأبيض بكام؟»

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-9-2023، في ثبات ملحوظ منذ بداية الأسبوع الجاري، بعدما شهدت الفترة الماضية تراجعات عديدة بسبب استمرار الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مع توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة وذلك وفقاً للبورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-9-2023 والتي جاءت كما يلي:

سعر الدجاج الأبيض اليوم

- يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض داخل المزرعة ما بين 62 و63 جنيهًا فيما يتراوح سعر التنفيذ الفعلي ما بين 67 و69 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الدجاج البلدي يبلغ اليوم الثلاثاء في المزرعة 114 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 120 جنيهًا.

أسعار الدواجن

- أما سعر الدجاج الساسو يتراوح ما بين 90 و91 جنيهًا داخل المزرعة تصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

- فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج الأمهات 65 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 150 و180 جنيهًا.

- وعن سعر الشيش طاووق اليوم الثلاثاء يتراوح ما بين 155 و180 جنيهًا.