أماكن معارض أهلا مدارس في الإسكندرية 2023.. تخفيضات تبدأ من 20%

بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد، ويزداد خلال الفترة الحالية البحث عن أماكن معارض أهلا مدارس في الإسكندرية 2023، استعدادا لشراء مستلزمات الدراسة بتخفيضات تصل لـ25%.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن معارض أهلا مدارس في الإسكندرية 2023، بتخفيضات تصل إلى 25%، بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية.

أماكن معارض أهلا مدارس في الإسكندرية 2023

تبرز أماكن معارض أهلا مدارس في الإسكندرية 2023، في معرض واحد رئيسي المقام بمدرسة أميرة لطفي سليمان الرسمية لغات بمنطقة بشاير الخير 3 و5، والذي يقام بالتنسيق بين مديرية التموين و لتجارة الداخلية والعديد من المكتبات والشركات، فيما تقام معارض أخرى في الإسكندرية تباعا بشكل خدمي من الجمعيات الأهلية والأحزاب

مستلزمات معارض أهلا مدارس في الإسكندرية 2023

وتشهد معارض أهلا مدارس في الإسكندرية 2023، عرض وبيع الأدوات المدرسية والكراسات والكشاكيل ومستلزمات الدراسة بكل أنواعها، وكذلك الملابس والأحذية الرياضية.

ويتم توفير جميع مستلزمات الدراسة بكميات كبيرة لتغطي استهلاك المواطنين، مع مراعاة الجودة الي تليق بالمواطن السكندري، وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية، بتخفيضات من 20% إلى 25%.

ويضم المعرض هذا العام 4 أجنحة لأكبر المكتبات العارضة لمستلزمات الدراسة والملابس والأدوات الرياضية في مكان واحد وبكميات كبيرة وجودة عالية ومستوى جيد من التخفيضات.