تسليم 3 مدارس جديدة في الشيخ زويد و25 منزلا بوسط سيناء

سلمت هيئة الأبنية التعليمية 3 مدارس جديدة إلى إدارة الشيخ زويد التعليمية، بعد جاهزيتها بالكامل، وقال المهندس خالد سليم، مسؤول البناء والتخطيط، إن المدارس هي، مدرسة الخروبة للتعليم الأساسي، ومدرسة أبو فرج، بمدخل الشيخ زويد، ومدرسة العوايضة جنوب الشيخ زويد.

وأضاف «سليم» أن المدارس الجديدة تدخل حيز التنفيذ قريبا، ويتم تنفيذ مدارس أخرى جنوب الشيخ زويد، منها مدرسة الجورة، وشيبانة والمهدية.

ومن جهة أخرى، سلم محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل في وسط سيناء، 25 منزلا بدويا للمواطنين المستحقين في حي نخل القديمة في مدينة نخل، بحسب أولوية التقديم بديوان عام المحافظة والشروط التي حددها محافظ شمال سيناء.

غرفتان وصالة ومضيفة لكل بيت بنخل

وأعلن مركز نخل في بيان له أن المنزل عبارة عن غرفتين وصالة ومضيفة «صالة استقبال للضيوف والزائرين»، ومطبخ وحمام بمساحة 80 مترا مربعا، بجانب حوش بمساحة 40 مترا مربعا، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 مترا مربعا، كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة.

تخطيط عمراني جديد في المناطق الصحراوية

جاء هذا ضمن تخطيط الدولة لمشروعات التنمية المستدامة بقرى وسط وشمال سيناء، ونشر التجمعات العمرانية في القرى والمناطق الصحراوية