محافظ أسيوط يناقش خطة مواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة مواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والإجراءات المبكرة اللازم اتباعها للحد منها للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة تتسبب فيه الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وذلك في إطار الاهتمام بالتحسين البيئي والتنموي والمجتمعي، وذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط، ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس رجب علي محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة.

منع حرق المخلفات الزراعية

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق الكامل بين البيئة وكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والأجهزة التنفيذية لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن حرق المخلفات الزراعية، موجهًا بضرورة التواجد الميداني وتكثيف الحملات الليلية لمنع حرق مخلفات الذرة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

خطة القضاء على حرق المخلفات

وقال المحافظ إن ظاهرة حرق المخلفات الزراعية تهدد صحة وسلامة المواطنين وتتسبب في حدوث حرائق بالمنازل المجاورة، لذلك لا بد من التحرك بشكل مبكر لمواجهتها ووضع آلية منهجية للقضاء عليها من خلال ضبط المخالفات عن طريق الحملات المستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز، وبالتنسيق مع الزراعة لضبط أي حالات حرق للمخلفات، على أن يتم ذلك بصورة دورية ليلاً ونهارا بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث.

تحرير محاضر للمخالفين

ووجه اللواء عصام سعد بتشكيل لجان بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كافة الأطراف من الجهات المعنية تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة هذه الظاهرة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية من خلال الزراعة والوحدات المحلية والبيئة وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق للمخلفات على نفسه وأسرته وتعريفه بإمكانيه فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها للمحافظة بمختلف المراكز، مؤكدًا إنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.