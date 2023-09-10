«الأرصاد» تكشف موعد فصل الخريف وانتهاء الصيف.. «وداعا لدرجات الحرارة المرتفعة»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد فصل الخريق وقرب انتهاء فصل الصيف، الذي كان الأشد حرارة حتى الآن بسبب التغيرات المناخية والموجات الحرارية المتتالية التي تعرضت لها مصر والعديد من دول شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، بسبب القبة الحرارية التي عملت على رفع درجات الحرارة بشكل بعيد جدا عن معدلاتها الطبيعية.

موعد فصل الخريف وانتهاء الصيف

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ 11 يوما فقط تفصلنا عن موعد بدء فصل الخريف وانتهاء الصيف الذي يوافق الجمعة 21 سبتمبر الجاري، وبدء الخريف السبت 22 سبتمبر، أي بعد نحو 12 يوما من الآن، مشيرة إلى أنّ فصل الخريف معروف يتقلباته المناخية، لأنه انتقالي بين الصيف والشتاء.

درجات الحرارة اليوم

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت وفقا للأرصاد الجوية.

- القاهرة 37 - 36.

- العاصمة الإدارية 37 - 36.

- بنها 38 - 36.

- دمنهور 37 - 36.

- وادي النطرون 36 - 37.

- كفر الشيخ 37 - 36.

- المنصورة 37 - 36.

- الزقازيق 37 - 37.

- شبين الكوم 37 - 36.

- طنطا 37 - 36.

- دمياط 33 - 34.

- بورسعيد 33 - 34.

- الإسماعيلية 37 - 36.

- السويس 37 - 36.

- العريش 33 - 34.

- رفح 33 - 33.

- رأس سدر 38 - 37.

- نخل 38 - 34.

- كاترين 31 - 34.

- الطور 33 - 36.

- طابا 33 - 34.

- شرم الشيخ 38 - 41.

- الإسكندرية 34 - 34.

- العلمين الجديدة 33 - 33.

- مطروح 31 - 33.

- السلوم 33 - 33.

- سيوة 36 - 36.

- رأس غارب 38 - 41.

- الغردقة 38 - 41.

- سفاجا 37 - 40.

- مرسى علم 38 - 41.

- شلاتين 39 - 42.

- حلايب 35 - 38.

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36 - 39.

- الفيوم 35 - 37.

- بني سويف 34 - 36.

- المنيا 35 - 37.

- أسيوط 35 - 37.

- سوهاج 36 - 38.

- قنا 40 - 41.

- الأقصر 41 - 42.

- أسوان 41 - 42.

- الوادي الجديد 39 - 40.

- أبو سمبل 41 - 42.