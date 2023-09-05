معلومات عن فيلم «حسن المصري» قبل عرضه بالسينمات.. بطولة أحمد حاتم

استقرت الشركة المنتجة لفيلم «حسن المصري» من بطولة الفنان أحمد حاتم، على موعد عرض الفيلم، الذي من المقرر أن يكون في أكتوبر المقبل.

ونعرض خلال التقرير التالي أبرز معلومات عن الفيلم:

- الفيلم من إخراج سمير حبشي، وإنتاج جابي خوري.

- العمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، ومعظم أحداثه تعتمد على الإثارة.

- يظهر بطل العمل الفنان أحمد حاتم بـ «لوك» مختلف خلال أحداث الفيلم، ويجسد من خلاله دور حسن المصري.

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، اللبنانية دي دياموند بو عبود، ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشى، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت إضافة إلى عدد من المشاهد في القاهرة، والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو إنتاج مشترك بين شركات مصر العالمية، وسينرجي ونيوسنشري.

آخر أعمال أحمد حاتم، يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم «المطاريد» الذي طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضي، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.