«لافروف»: روسيا مستعدة للقاء مبعوث الفاتيكان بشأن أوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال اليوم الجمعة، إن موسكو تتوقع زيارة من مبعوث الفاتيكان بشأن أوكرانيا وإنه مستعد للقائه.

وذكر «لافروف» في تصريحات بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «تتواصل الآن جهود الفاتيكان، الذي سيأتي مبعوثه مرة أخرى، نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع».

وزار مبعوث الفاتيكان ماتيو زوبي الصين، هذا الأسبوع، في إطار مسعى دبلوماسي لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا، ولم يذكر «لافروف» الموعد المتوقع لوصوله إلى روسيا.