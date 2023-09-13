دبلوماسي سابق: الصين تعيد تعريف العولمة ولا تعترف بالهيمنة الأمريكية 

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن النظام الرأسمالي يصاحبه ديمقراطية في العالم الغربي، ولكن الصين استطاعت تغيير هذه المعادلة من خلال التحول إلى الرأسمالية، رغم عدم وجود الديمقراطية بالشكل الغربي.

الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي

وتابع «هريدي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن الصين لا تعترف بالقيم الغربية أو الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي ، مشيرًا إلى أن الصين تعيد تعريف العولمة، وتمنع فرض أي تكتل معين على النظام الدولي.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جون بايدن حظر تصدير الرقائق المتقدمة للصين، في محاولة لوقف التقدم الصيني، ورغم ذلك استطاعت شركة هواوي الصينية تصنيع تليفون متقدم جدًا، وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بالتحقيق لمعرفة كيف استطاعت بكين صناعة هذا التليفون المتقدم، رغم منع تصدير الرقائق الالكترونية الامريكية.

أمريكا تدفع حلف الناتو للأزمة مع الصين

وأضاف أن الولايات المتحدة منذ عام 2021 وهي تستخدم تايوان لإرهاق بكين، واستطاعت أن تجذب الاتحاد الاوربي وحلف الناتو في هذا الامر، فلأول مرة منذ تأسيس الحلف ذكر الحلف الصين في الوثيقة الرئيسية للحلف كمهدد للغرب، كما أن الولايات المتحدة بدأت تكوين «ناتو» آسيوي في محاولة لاحتواء الصين، داخل الحدود الإقليمية.

وأضاف أن الهند تعي تمامًا التوازنات في العلاقات الدولية، ولا تريد أن تميل بشكل كامل للولايات المتحدة، لأن لديها مصالح مع الصين، مشيرًا إلى ان النظام الدولي يتسم الآن بسيولة كبيرة، وموازين القوى بين الدول في حالة تغير، فالولايات المتحدة لم تعد القطب الاوحد الذي يحكم العالم.