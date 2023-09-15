وظائف خالية من بنك مصر للعمل في السعودية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية للعمل في السعودية، للعمل على تخطيط وإدارة برنامج أمن المعلومات في فرع المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار حرص البنك على توفير وظائف خالية للشباب لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية.

مسؤوليات الوظائف

وجاءت مسؤوليات الوظائف الخالية في بنك مصر، كالتالي:

- تطوير وتنفيذ وصيانة برنامج وخطة وعمليات أمن المعلومات.

- تحديد أدوار ومسؤوليات أمن المعلومات من خلال الاستفادة من الموارد السيبرانية للمقر الرئيسي لبنك مصر.

- تحديد وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين (الداخليين والخارجيين) لتحقيق أهداف برنامج أمن المعلومات.

- تحديد ومراجعة وتقييم وتمكين وظائف العمل التي تؤثر على أمن المعلومات.

- التخطيط لإدارة حوادث الأمن السيبراني والاستجابة لها.

- إنشاء وإدارة ضمان الأمن السيبراني.

- إدارة العلاقة مع أطراف المصلحة الخارجيين (مؤسسة النقد العربي السعودي).

- إعداد تقرير عن نضج برنامج أمن المعلومات ومؤشرات الآداء الرئيسية.

- إدارة التمويل لجميع أنشطة ومشاريع أمن المعلومات.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر ويفضل ماجستير إدارة الأعمال.

- أن يكون لديه 14 عاما من الخبرة، منها 6 سنوات من الخبرة في المستوى الإداري.

- يجب أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.

- أن يكون على معرفة واسعة بالأمن السيبراني.

- إعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالضمان.

- أن يكون لديه القدرة على إدارة المخاطر.

- ان يكون لديه مهارات جيدة في الاتصال الجيد.

- أن يكون لديه مهارات العرض الجيد.

- أن يكون لديه القدرة على الإدارة الجيدة للموقف.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر في السعودية الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية.