تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات علمي علوم.. متاحة الآن

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات علمي علوم للناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 في الدورين الأول والثاني والمسجلين بتنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات علمي علوم

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتقرير صادر عنها، أنه يمكن للطلاب الاطلاع كاملا على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات علمي علوم عبر رابط الموقع https://tansik.digital.gov.eg/application/ و الحدود الدنيا للكليات والمعاهد في مختلف الجامعات الحكومية على مستوى المحافظات المختلفة، موضحة أن مكتب التنسيق بذل جهدا كبير في الانتهاء من المرحلة وترشيح نحو 200 ألف طالب للكليات المختلفة وفقا للأعداد المقررة لها.

عدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية للكيانات التعليمية غير المعتمدة

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، عدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية للكيانات التعليمية غير المعتمدة التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات وتمنح شهادات غير معتمدة و تمنح امتيازات وهمية للطلاب.