متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة؟.. «جار إعدادها الآن»

أجاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة؟، قائلاً: «النتيجة يجري إعداداها الآن من قبل المكتب واللجنة العليا للتنسيق، كما أن المرحلة تستغرق عمل أكبر من المراحل الأخرى نظرا لتوزيع الطلاب على القطاعات المختلفة والمرحلة كبيرة في الأعداد».

متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة؟

وأوضح رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، ردا على تساؤل متى تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة؟، أنها ستكون متاحه عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور الانتهاء منها مباشرة للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023 وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ستكون متاحة خلال ساعات من الآن وذلك بعد أن أوشك مكتب التنسيق على الانتهاء منها ومن أعمال رصدها وتوزيع الطلاب على الكليات.