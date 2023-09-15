رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. تظهر خلال ساعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة مباشرة عقب إعلانها برقم الجلوس، مشددة على ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات والتي تتمثل في شهادة الحصول على الثانوية العامة وبطاقة الرقم القومي صور شخصية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وونوهت الوزارة إلى أنه يمكن الحصول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، من موقع التنسيق الإلكتروني «هو نفس موقع تسجيل الرغبات»، مؤكدة أنه من المقرر إعلان نتيجة التنسيق خلال ساعات قليلة.

وكانت مصادر بوزارة التعليم العالي ذكرت أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ستكون متاحة خلال الساعات المقبلة لطلاب الثانوية العامة، المسجلين بالمرحلة والناجحين، وفقا للحدود التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الجامعات الأهلية

وفي سياق متصل، كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه بعد مضاعفة عدد الجامعات من 49 جامعة عام 2014 لـ 92 جامعة في عام 2023، تم تدشين الجامعات الأهلية ليتم استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، وتم تقديم برامج تعليمية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية في الوقت ذاته.

وجذبت الجامعات الأهلية منذ تشغيلها، الآلاف من الطلاب بنسب إشغال لعدد من كلياتها تصل لـ 100%، وذلك يوفر أماكن إضافية بالجامعات الحكومية لاستقبال طلاب آخرين بالمقابل، خاصة بعد إنشاء جامعة حكومية في كل محافظة، وإطلاق الجامعات الأهلية لتعمل بمصروفات تغطي تكاليف التشغيل فقط دون استهداف لتحقيق ربح.

وجاء الانتشار الجغرافي للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ليغطي كل أقاليم الجمهورية، من خلال 12 جامعة:-

أسيوط الأهلية.

المنصورة الأهلية.

بني سويف الأهلية.

حلوان الأهلية.

الزقازيق الأهلية.

بنها الأهلية.

الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جنوب الوادي الأهلية.

المنوفية الأهلية.

المنيا الأهلية.

شرق بورسعيد الأهلية.

الإسكندرية الأهلية.