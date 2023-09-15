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أماكن معارض أهلا مدارس في السويس.. تخفيضات تصل 50%

كتب:

حمدي عبد الله
04:37 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
اماكن معارض اهلاً مدارس في محافظة السويس

اماكن معارض اهلاً مدارس في محافظة السويس

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسي الجديد، 2023 – 2024، ومع اقتراب بداية الدراسة تعدد أماكن معارض أهلاً مدارس في محافظة السويس على مستوى الأحياء المختلفة، التي توفر الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، «الوطن» تنتشر أماكن معارض أهلاً مدارس في محافظة السويس، بمختلف الأحياء وبخاصة السويس والأربعين وفيصل حيث تتواجد الفروع، بميدان الأربعين فرعين وبحي السويس فرعين وبحي فيصل فرع.

الأسعار بمعارض أهلاً مدارس بالسويس

وأقام حزبي «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري»، معرضي أهلا مدارس بالتنسيق مع الغرفة التجارية بحسب عبيد الأبنودي مسؤول المعارض بالغرفة التجارية بالسويس، حيث جرى افتتاح فرع أهلا مدارس بممشى أهل السويس، الذي يُوفر مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل 50 %، حيث توفر ملابس المدارس والكشاكيل والكراسات والأدوات الهندسية والمكتبية والأحذية.

مدة معارض أهلاً مدارس بالسويس

وقال عبيد الأبنودي مسؤول المعارض وعضو مجلس الغرفة التجارية السويس، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن أماكن معارض أهلاً مدارس في محافظة السويس، مستمرة حتى دخول المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، موضحاً أنه يجري التنسيق لإقامتها بين الجهات المختلف والغرفة التجارية، لتغطية مناطق متفرقة بأحياء المحافظة مؤكدا أن التخفيضات تتراوح بين 30 إلى 50%.

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بقلم حمدي عبد الله