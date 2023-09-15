معارض أهلا مدارس 2023.. تخفيضات تصل لـ50% في 2500 محل

بدأت معارض أهلا مدارس 2023 في استقبال الجمهور صباح اليوم، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس المعرض الرئيسي في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر، لتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، للتيسير على الأسر المصرية.

معارض أهلا مدارس 2023

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن معارض أهلا مدارس 2023، في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين.

معارض أهلا مدارس 2023.. 2500 محل

يشارك في معارض أهلا مدارس 2023، أكثر من 2500 محل، ويشمل مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية، والأحذية والملابس والحقائب المدرسية والملابس، والكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية، وتوفير النظارات الطبية، بالإضافة للعيادات المتنقلة ليتم كشف النظر لتلاميذ المدارس، والسلع الغذائية المدرسية والعصائر.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تقديم العديد من السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة، ومنتجات الشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك للتيسير على المواطنين، مضيفا أن الخصومات تصل إلى 50%، من خلال معارضها المنتشرة في جميع المحافظات.

معارض أهلا مدارس 2023 في المحافظات

- معرض بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر.

- محافظة القليوبية بنها شارع فريد ندا «الأهرام»، شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- محافظة كفر الشيخ «منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ».

- محافظة الأقصر السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- محافظة بني سويف خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- محافظة سوهاج بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- محافظة الأقصر بشارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- محافظة الأقصر، أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- محافظة مطروح بمدن الحمام، العلمين، سيدي براني والنجيلة.

- محافظة الوادي الجديد بشارع النبوي المهندس بالخارجة، وميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة البحر الأحمربشارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- محافظة البحيرة تضم 42 معرض أهلا مدارس، منتشرة في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص.