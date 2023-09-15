أماكن معارض أهلا مدارس بالجيزة 2023.. «اشتري احتياجاتك بسعر رخيص»

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2024/2023، إذ يستعد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الفترة لشراء ما يحتاجون إليه من مستلزمات وزي مدرسي، وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير معرض أهلا مدارس في جميع المحافظات للمواطنين، حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أماكن معارض أهلا مدارس بالجيزة 2023.

أماكن معارض أهلا مدارس بالجيزة 2023

وشملت أماكن معارض أهلا مدارس بالجيزة 2023، المعرض المقام في شارع فيصل الرئيسي، بتخفيضات على أسعار الزي المدرسي ومستلزمات المدارس تصل إلى 60% مقارنة بأسعار الأماكن الأخرى.

أماكن معارض أهلا مدارس 2023 في المحافظات

- القاهرة: أرض المعارض- مدينة نصر- قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- القليوبية: المؤسسة شبرا الخيمة.

- فرع الدقهلية: شارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

- فرع أسوان: منطقة أرض المعارض وسط مدينة أسوان.

- فرع الفيوم: منطقة الحواتم وبجوار نادي الشبان المسلمين وبجوار قصر الثقافة.

- فرع المنيا: شارع كورنيش البحر مركز العدوة.

- فرع شمال سيناء: ميدان الفالح العريش.

- محافظة دمياط: دمياط الجديدة - وفارسكور، وشارع الجلاء.

- محافظة الفيوم: معرض أهلا مدارس شارع أحمد شوقي - أمام نادي الشبان المسلمين الافتتاح السب القادم.

- محافظة كفر الشيخ: معرض أهلا مدارس بمنطقة 47 عمارة.

- محافظة المنوفية: معارض بمدينة شبين الكوم.

- محافظة سوهاج 5 معارض أهلا مدارس بمدينة سوهاج العاصمة.

- محافظة الأقصر: بالوادي الحضري بحي أبو الجود ، وبمنطقة أسنا جنوب الإقليم.

أسعار المستلزمات في معرض أهلا مدارس

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إقامة الكثير من أماكن معارض أهلا مدارس بالجيزة 2023، لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب، والتي جاءت كما يلي:

- أسعار الملابس المدرسية: تصل تخفيضات الملابس المدرسية إلى قيمة تتراوح بين 20 إلى 50%.

- أسعار الأحذية المدرسية: تتراوح أسعار الأحذية المدرسية بين 175 إلى 195 جنيها.

- أسعار الكراسات والكشاكيل والأقلام: تصل التخفيضات إلى 30%.